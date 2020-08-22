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TEM'deki düğün konvoyunda camdan sarkarak dans eden kişilere ceza

Ataşehir TEM Otoyolu'nda düğün konvoyundaki otomobillerin camlarından sarkarak, trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan kişiler sivil trafik polisi ekipleri tarafından yakalandı.

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