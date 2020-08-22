AjansHaber.com.tr Gündem Trafikte camdan sarkarak dans eden kişilere ceza TEM'deki düğün konvoyunda camdan sarkarak dans eden kişilere ceza Ataşehir TEM Otoyolu'nda düğün konvoyundaki otomobillerin camlarından sarkarak, trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan kişiler sivil trafik polisi ekipleri tarafından yakalandı. 22 Ağustos 2020 14:10 Son Güncelleme: 22 Ağustos 2020 14:14 tem trafik ceza Benzer Videolar Türk polisine ahlaksız iftira! Doğu Karadeniz’de şiddetli sağanak Bu doğalgazla sinemada sandalye değiştiririz Namaz kılarken baygınlık geçirdi Bir araç çukura düştü Apartman yöneticisi binayı karantinaya aldı Çok İzlenen Videolar Sonuna kadar polisimizin yanındayım Fransız ve İngiliz uçağına uyarı CHP'li ismin Cuma hazımsızlığı Türk polisine ahlaksız iftira! Canlı yayında yüzüne okundu