AjansHaber.com.tr Gündem Telefonu kulağından çaldılar! Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti Kız arkadaşıyla yolda yürüyen genç adamın cep telefonunu konuştuğu esnada kulağından çaldılar. 14 Ağustos 2020 12:29 Son Güncelleme: 14 Ağustos 2020 12:48 taksim kapkaç taksim kapkaç Benzer Videolar ‘Bazılarına demokrasi bol geliyor' Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı Trabzon'da heyelan can aldı! George Floyd'a polis şiddeti kamerada! Aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı Doya Doya Moda'da Rakibini havuza attı Çok İzlenen Videolar Sinirlendiği kadın sürücü ve aracına saldırdı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşılamıyor Telefonu kulağından çaldılar! Kemal Reis Türk milletine selam gönderdi! Suç örgütünün adreslerinden çıkanlar şok etti