Teknoloji devinin başı belada! 5 milyon euro cezaya çarptırıldı

Apple, Hollanda Tüketici Ve Pazar İdaresi tarafından 5 milyon euroluk cezaya çarptırıldı. Böylelikle toplam Ceza miktarı 20 milyon euroya ulaştı. Apple’ın cezası Hollandalı yetkililerin koşullarına uymaması durumunda her hafta 5 milyon Euro artarak devam edecek.

Söz konusu karar, aralık ayının son günlerinde açıklanmıştı. Kararda Apple’ın uygulama geliştiricilerine alternatif ödeme sistemi kullanma izni vermesi zorunlu kılınmıştı.

Apple Ocak ayının ortasında karara uyacağını açıklamıştı. Ancak aynı zamanda bir süre önce yol haritasını da duyurmuştu. Apple’ın teklifi, Hollandalı yetkilileri tatmin etmekte yeteri olmamıştı.

Yapılan açıklamada, Apple’ın revize edilmiş koşullarının makul olmadığı ve gereksiz bir bariyer oluşturduğu belirtilmişti.