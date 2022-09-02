TEKNOFEST KARADENİZ'i 3 günde 325 bin kişi ziyaret etti!

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 4. gününde devam ediyor.

İlk gün 110 bin, ikinci gün 95 bin kişinin gezdiği festivali üçüncü gün ise 120 bin kişi ziyaret etti. Böylece TEKNOFEST KARADENİZ'i 3 günde gezenlerin sayısı 325 bine ulaştı.

TEKNOFEST, geride bıraktığı 3 gün boyunca teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, sahne gösterileri, konserler ve etkinliklerle dolu programıyla Karadenizlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Türkiye’nin önde gelen kamu ve özel sektör firmalarının en inovatif ürünlerini sergilediği fuar alanları, gökyüzünde heyecan ve adrenalinin bir an olsun eksilmediği festivalde tamamı yerli üretim olan Milli Kanatlar’ın gösteri uçuşları, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Bayraktar TB2, Hürkuş, Atak helikopteri, Gökbey helikopteri, Aksungur ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçakları ile SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın muhteşem akrobasi uçuşları festival heyecanını doruklara taşıyor.

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