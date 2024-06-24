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Tekirdağ'da feci kaza: 6 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

B.K'nin kullandığı 34 EM 8794 plakalı otomobil, Çerkezköy - Kapaklı kara yolu 1. Cadde'de S.Ö. idaresindeki 59 ACD 035 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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