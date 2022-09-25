TDV, Afganistan'da 5 su kuyusu ve çeşme açtı!

Mezar-ı Şerif'in Proje-i Hamdard bölgesinde düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, başkonsolosluk Din Hizmetleri Ataşe Vekili Mikail Akboğa, Taliban yönetiminin Belh Valisi Mevlevi Kudratullah Hamza ve diğer yetkililer katıldı.

Törende konuşan Belh Valisi Hamza, Türk halkının desteğiyle açılan su kuyularının bölge halkının temiz içme su ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Türkiye'nin Afganistan'da birçok alanda yardım faaliyeti gerçekleştirdiğini ifade eden Hamza, bu nedenle Türk halkına ve kurumlarına teşekkür etti.

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Turgut ise TDV'nin Afganistan'da su kuyularının yanı sıra insani yardım ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Turgut, Türkiye'nin daha önce olduğu gibi bundan sonra da Afgan halkının yanında yer almayı sürdüreceğini kaydetti.

Ataşe Vekili Akboğa da TDV olarak 2018 yılından beri Afganistan'da su kuyusu faaliyetlerini sürdürdüklerini vurguladı.

Yeni açılan 5 su kuyusuyla toplam 8 su kuyusunun Afgan halkının hizmetine sunulduğunu ifade eden Akboğa, bu su kuyularının yanında 25 tonluk su deposuna sahip çeşmelerin de yer aldığının altını çizdi.

Akboğa, su kuyularının her birinden en az 2 bin, en fazla 4 bin kişinin faydalandığını aktardı.

TDV olarak şimdiye kadar sadece Mezar-ı Şerif kentinde su kuyusu açma faaliyetleri yaptıklarını dile getiren Akboğa, bundan sonra ülkenin güney vilayetlerinde de kuyu açmaya başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından dualarla su kuyularının açılışı gerçekleştirildi.