Tarihi nitelikte el yazması 4 Kur'an-ı Kerim ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda el yazması 4 Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'ndeki bir iş yeri ve ikamete operasyon düzenleyen ekipler, tarihi nitelikte el yazması 4 Kur'an-ı Kerim ve 2 metal obje ile 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjör, değişik çaplarda 97 tabanca fişeği ele geçirdi.
Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.
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