Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler bölgede yer alan sit alanlarında da hasara yol açtı.

29 Haziran 1939 günü 22 üyesi Türk olan 40 üyeli Hatay Devleti Millet Meclisi'nin aldığı kararla Türkiye'ye katılan Hatay il sayılmış ve Hatay Meclisi bir kültürel miras olarak hayatımızda yerini almıştı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında Tarihi Hatay Meclisi yıkıldı.