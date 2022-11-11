Taliban yönetiminden kadınlara bir yasak daha

Geçen yıl Ağustos ayında Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban kadınlara yönelik yasaklarına bir yenisini daha ekledi.

Daha önce, kız çocuklarının ortaokul ve liseye gitmesini yasaklayan Taliban, kadınların çoğunu iş hayatından uzaklaştırdı ve burka giyimini zorunlu tuttu.

Taliban yönetimi şimdi de, Kabil'de kadınların spor salonlarına ve parklara girişini yasaklama kararı aldı. Kadınlar parklara sadece haftanın belirli günlerinde girebilecek.

Son olarak Kabil'den bir yetkili, yasağın, insanların cinsiyet ayrımcılığını emirlerini görmezden gelmesi ve kadınların başörtüsü takmaması sebebiyle getirildiğini söyledi. Ayrıca kadınları parklara girişi de yasaklandı.

Ahlak ve Erdem Bakanlığı Sözcüsü Mohammed Akef Mohajer'e göre, kadınların spor salonlarını ve parkları kullanma yasağının bu hafta yürürlüğe girdiğini söyledi.