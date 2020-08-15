AjansHaber.com.tr Gündem Aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı Taksici, aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı! Taksici, aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı! 15 Ağustos 2020 13:59 Son Güncelleme: 15 Ağustos 2020 14:04 cep telefonu taksici hırsızlık gasp Benzer Videolar ‘Bazılarına demokrasi bol geliyor' Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı Trabzon'da heyelan can aldı! George Floyd'a polis şiddeti kamerada! Doya Doya Moda'da Rakibini havuza attı Sağanak yağışa rağmen Cuma namazını bırakmadılar Çok İzlenen Videolar Sinirlendiği kadın sürücü ve aracına saldırdı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşılamıyor Telefonu kulağından çaldılar! Kemal Reis Türk milletine selam gönderdi! Suç örgütünün adreslerinden çıkanlar şok etti