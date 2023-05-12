Tahkim'den Bakasetas kararı!

Bakasetas, Konyaspor ile oynanan maçta direkt kırmızı kart görerek takımını eksik bırakmıştı. Sonrasında PFDK oyuncuya 2 maç ceza verdi.

Son olarak ise TFF Tahkim Kurulu, Yunan orta sahanın cezasını onadı.

Ankaragücü karşısında bu nedenle forma giyemeyen Bakasetas, Fenerbahçe deplasmanındaki maçta da forma giyemeyecek.



TFF'nin resmî sitesinden yapılan açıklamada, "Trabzonspor Spor A.Ş.’nin futbolcusu Anastasios Bakasetas ile ilgili PFDK’nın 04.05.2023 tarih ve E.2022-2023/907- K.2022-2023/1152 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 12.05.2023 Cuma günü saat 14:45'de icra edilen duruşmada futbolcu Anastasios Bakasetas, Trabzon Spor A.Ş. vekilleri Av. Duygu Yaşar ve Av. Celal Çobanoğlu’nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Trabzonspor Spor A.Ş.’nin futbolcusu Anastasios Bakasetas’ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,



7. E.2023/280 - K.2023/248



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin, kulüp, idarecileri Emre Kocadağ ve Serhan Çetinsaya ile ilgili PFDK’nın 04.05.2023 tarih ve E.2022-2023/909 - K.2022-2023/1160 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin idarecisi Emre Kocadağ’ın müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 52.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin, idarecisinin müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d. maddesi uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin idarecisi Serhan Çetinsaya’nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b. maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.