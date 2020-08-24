AjansHaber.com.tr Gündem Suriye'nin başkenti Şam'da patlama Suriye'nin başkenti Şam'da patlama Suriye'nin başkenti Şam'da bomba yüklü araç patladı! Olayda çok sayıda yaralı var 24 Ağustos 2020 13:50 Son Güncelleme: 24 Ağustos 2020 13:54 Şam Patlama Suriye Benzer Videolar Çakarlı Saldırgan Muhammed Enes Uysal yakalandı İstanbul Bebek'in içler acısı hali kamerada Ayasofya Camii'nde namaz kılan genç duygulandırdı Trafikte camdan sarkarak dans eden kişilere ceza Türk polisine ahlaksız iftira! Doğu Karadeniz’de şiddetli sağanak Çok İzlenen Videolar Bu doğalgazla sinemada sandalye değiştiririz Türk polisine ahlaksız iftira! İstanbul Bebek'in içler acısı hali kamerada Namaz kılarken baygınlık geçirdi Doğu Karadeniz’de şiddetli sağanak