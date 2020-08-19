Suriye'de ABD SİHA'sı düşürüldü

Amerika Birleşik Devletleri Ordusu’na ait MQ-9 Reaper SİHA, Suriye’nin İdlib kentinde vuruldu.

18 Ağustos’ta İdlib’de uçuş yapan ABD SİHA’sı düşürüldü.

Düşürülen insansız hava aracı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken bölgede bulunan etkin gruplardan da bir çıkış gelmedi.

Suriye’nin İdlib kentine Rus tarafından ara ara operasyonlar düzenleniyor. Bölgede sessizlik sürerken ABD’ye ait İHA’nın düşürülmesi bölgedeki gerilimi arttıracağa benziyor.

Rus İHA’sı da düşürüldü

Dün Rusya’ya ait insansız hava aracı düşürüldü. İdlib’in Harem kırsalında meydana gelen olayda, İHA Türkiye sınırına yakın bir noktaya düştü.