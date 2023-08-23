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Suriye’de 6 terörist etkisiz hale getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye’de Zeytin Dalı bölgesinde taciz atışı yapan 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye’de Zeytin Dalı bölgesinde taciz atışı yapan 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada konuya ilişkin şöyle denildi:

“Suriye’de halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.”

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