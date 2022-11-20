Suriye ve Kuzey Irak’ta hava harekatı!
Türk savaş uçakları, Suriye ve Kuzey Irak’ta çok sayıda hedefi aynı anda ateş altına aldı.
Hava harekatını Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Bir savaş uçağı fotoğrafı ile yapılan paylaşım da "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor " notu paylaşıldı.
Türk savaş uçakları, Suriye ve Kuzey Irak’ta çok sayıda hedefi aynı anda ateş altına aldığı öğrenildi.
Kara harekatına ilişkin ise henüz bilgi olmadığı ifade edildi.
Yorumlar