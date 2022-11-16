AjansHaber.com.tr Spor Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi!

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk ettiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Bitexen Girasunspor, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor'un, çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda ile Yukatel Kayserispor görevlileri Ferhat Kök, Emel Karkuş, Oğuz Korkmaz, Abdullah Tükenmez ve Esra Toybıyık'ın da disipline gönderildikleri kaydedildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu
Merih Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı!
Stefan Kuntz'tan Miguel Crespo hakkında açıklama!
Galatasaray ve Fenerbahçe dostluk turnuvasında!
Ataman: "Şanssızlık yakamızı bırakmıyor!"
Trabzonsporlu Djaniny kayıp!
Barcelona Başkanı Laporta Messi hakkında konuştu!