Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi!

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Beşiktaş, Konyaspor, Fatih Karagümrük, Alanyaspor, Antalyaspor ve MKE Ankaragücü çeşitli nedenlerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Trabzonspor'un oyuncusu Yusuf Yazıcı kural dışı hareketinden dolayı, Medipol Başakşehir'in antrenörü Erdinç Sözer ise sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı kurula sevk edildi.