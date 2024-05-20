Süper Lig'de 37’nci haftanın VAR kayıtları açıklandı

Süper Lig’in 37’nci haftasında oynanan 4 maçtaki pozisyonlarla ilgili sahada inceleme yapılan VAR kayıtları açıklandı. VAR kayıtları açıklanan 4 maç şu şekilde;

İstanbulspor - Sivasspor

Beşiktaş - Hatayspor

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük

Kayserispor - Konyaspor

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇININ VAR KAYDI

Beşiktaş’ın sahasında Hatayspor’u konuk ettiği mücadelenin 90+5’inci dakikasında ev sahibi ekipte sağ kanattan kazanılan kornerde Muçi ortasını yaptı. Mustafa Hekimoğlu’nun kafa vuruşunda top savunmadan döndü. Altıpas içinde oluşan karambolde Salih Uçan, Kamil Ahmet Çörekçi’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın, önce oyunu devam ettirirken, VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izledi ve penaltı kararı verdi.

Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: Cihan penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Savunma oyuncusu topla oynamıyor, tamam mı?

CİHAN AYDIN: Sahada inceleme mi? Tamam.

CİHAN AYDIN: Gustavo geldim.

VAR: Cihan, temas noktası burası tamam mı?

CİHAN AYDIN: Temas noktası, tamam.

VAR: Şimdi ileri geri oynatacağım tamam mı?

CİHAN AYDIN: Tamam.

VAR: Savunma oyuncusu topla oynamıyor, tamam mı?

CİHAN AYDIN: Tamam, gördüm. Bir kez daha lütfen. 2 numara…

VAR: 2 numara, doğru.

CİHAN AYDIN: Bence kontrolsüz hareket değil, sadece penaltı veriyorum. Tamam mı?

VAR: Doğru.

CİHAN AYDIN: Tamam, teşekkürler.