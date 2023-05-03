AjansHaber.com.tr Spor Mehmet Büyükekşi açıkladı!

Süper Lig ekibi gelecek sezon maçlarını başka şehir oynayacak

Deprem felaketi nedeniyle bu sezon ligden çekilen Hatayspor, gelecek sezon maçlarını Mersin'de oynayacak.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle tüm hakları saklı kalmak üzere ligden çekilen Hataysspor, gelecek sezon başka bir şehirde devam edecek. 

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hatayspor önümüzdeki sezon Mersin'de Süper Lig'e devam edecek inşallah." dedi.

Bu kararın Hatay Stadyumu'nun etrafında konteyner kentlerin olması ve Hatay'daki tesislerin zarar görmesinden dolayı alındığı belirtildi. 

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