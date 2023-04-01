Süleyman Soylu Adıyaman'da açıklamalarda bulundu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman’da Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Sadece AFAD'ın koordine ettiği gıda kolisi dağıtımı tüm deprem bölgesinde 2 milyon 884 bine ulaşmıştır." dedi.

Soylu, "Buradan depremzede vatandaşlarımıza sesleniyorum. İşlerimiz bitmeden biz buradan çıkmayız. Her ne yapılması gerekiyorsa bütün kurumlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Büyük bir gayret ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

Soylu, "Sadece çadırlarımızda, çadır kentlerimizde ve konteyner alanlarımızda hergün 1 milyon 600 bin vatandaşımız iftar yapmaktadır. Deprem bölgesindeki 1451 noktada toplu iftarlar verilmektedir." ifadelerinde bulundu.

Soylu, "Biz bundan 1 ay önce burada 100 bin konteyner kuracağımızı söylemiştik. Bu hedefimizi aynen devam ettiriyoruz. Ondan 1 ay sonra da inşallah 200 bin konteyner kurulumunu tamamlamış olacağız" dedi.

Yağmurlardan kaynaklanan istemsiz bir gecikme olduğunu vurgulayan Soylu, "Altyapıda bir zaman kaybımız oldu. Çamaşır makinesinden kurutma makinesine, tuvaletinden banyosuna kadar her meseleyi teker teker analiz edip planlayarak, bunları yürütmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Soylu açıklamalarında, "Bir şey daha ifade etmek isterim. İl dışına çıkıp, başka illerde herhangi bir şekilde barınan depremzedelerimizin bir bölümü kendi illerine dönmüş durumdadır. Biz onların da ihiyaçlarını karşılamak için büyük bir çaba sarf ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Güvenlik açısından bir problemin olmadığına da dikkat çeken Soylu, "Deprem bölgesinde güvenlik ve asayiş açısından hiçbir problem yok. Bütün güvenlik ve asayiş birimlerimiz meselenin üzerindedir." dedi.

Adıyaman'daki enkaz kaldırmayla ilgili de konuşan Bakan Soylu, "Burada enkazın yüzde 74'ü kaldırıldı. Adıyaman'ın bu anlamda genel ortalamaya bakıldığı zaman ilerde olduğunu söyleyebiliriz. Burada büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bu yaraları milletimizle birlikte saracağız. Gıda kontrollerini eksiksiz ve hatasız yapmaya çalışıyoruz. Eksikler mutlaka olacaktır. Onları da tamamlamak için büyük bir gayret ortaya koyuyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.