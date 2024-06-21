SUKAP kapsamında belediyelere 117 milyar lira değerinde hibe ve kredi desteği verildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu İLBANK ile belediyelerin içme suyu ve kanalizasyon altyapı ihtiyaçları ‘Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi’ (SUKAP) kapsamında yenileniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yerel yönetimlerin içme suyu şebeke, içme suyu arıtma, atık su şebeke, atık su arıtma ihtiyaçlarının desteklenmesine yönelik olarak başlatılan ve İLBANK tarafından yürütülen SUKAP çalışmalarını değerlendirdi.

“BELEDİYELERE 117 MİLYAR TL DEĞERİNDE HİBE VE KREDİ DESTEĞİ SAĞLADIK”

İLBANK eliyle, belediyelere sağlanan hibe ve kredi destekleriyle şehirlerin altyapı ve üstyapısını ihya ettiklerini kaydeden Bakan Özhaseki, “Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlamaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla; yerel yönetimlerin su, kanalizasyon ve altyapı projelerini desteklemek amacıyla 2011 yılında başlatılan SUKAP kapsamında belediyelerimize güncel maliyeti 117 milyar TL değerinde olan hibe ve kredi desteği sağladık. 556'sı içme suyu şebeke ve içme suyu arıtma, 859'u atık su şebeke ve atık su arıtma olmak üzere toplam 1.415 projeyi tamamladık. Altyapı ve üstyapı yatırımlarımızla, şehirlerimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz.” dedi.

SUKAP, BELEDİYELERE UYGUN KOŞULLARDA KREDİ SAĞLIYOR

SUKAP ile nüfusu 25 binin altında olan belediyelere proje bedelinin yüzde 50'si oranında hibe, geriye kalan kısımlar için ise uygun koşullu krediler sağlanıyor. Nüfusu 25 binin üstünde olan belediyelere ise proje bedelinin yüzde 100'üne kadar uygun koşullarda kredi veriliyor. Temin edilen finansman ile SUKAP kapsamında uygun görülen altyapı projeleri İLBANK tarafından ihale ediliyor, kontrolörlüğü tamamlanarak ilgili yerel yönetime teslim ediliyor.