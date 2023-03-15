Subaşı: "1915'te oynanan oyunlar bugün yine aynı"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aşırı yağışların neden olduğu selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü kutlayan Subaşı, 18 Mart'ın Milli Mücadele'nin başlangıcı olduğunu anımsattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri saygı ve şükranla andığını belirten Subaşı, şunları kaydetti:

"Türkiye üzerine 1915'te oynanan oyunlar, kurulan planlar ne ise bugün yine aynı kafa, aynı plan var. Topla, tüfekle üzerimize gelmiyorlar belki ama çağın imkanları ile oyunlarını yapmak istiyorlar. Dün nasıl başaramadılarsa bugün ve yarın da Allah'ın izniyle yine başaramayacaklar."