Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 15 milyon 14 bin 200 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 126 milyon 268 bin 900 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 373 lira 70 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 775 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 954 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 792 lira 49 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 114 milyon 567 bin 493 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 115 milyon 929 bin 447 metreküp olarak kayıtlara geçti.