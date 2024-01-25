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Sosyal medyada müstehcen yayınlar yapan kadın gözaltında!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sosyal medya üzerinden müstehcen yayın yaptığı belirlenen E.N.S. (21) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli Asayiş Daire Başkanlığı ekipleri E.N.S.’nin sosyal medya platformu İnstagram üzerinden müstehcen yayınlar yaptığını tespit etti. Başlatılan soruşturma kapsamında E.N.S., Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

E.N.S. işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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