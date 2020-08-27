AjansHaber.com.tr Gündem 2 Yaşındaki çocuk üçüncü kattan düştü

2 yaşındaki çocuk üçüncü kattan düştü

Gaziantep'te yaşanan mucize olay kameralara yansıdı. 2 yaşındaki bir çocuk evinin üçüncü katından aşağıda oturan esnafın kucağına düştü. Binanın önünde sandalyede oturan esnafın kucağına düşen çocuğun burnu bile kanamadı.

çocuk gaziantep
Benzer Videolar
Müge Anlı'nın programında korkunç itiraf
Eyüpsultan'da çocuğa köpek saldırısı
Edirne'de minibüsteki yolcuların maske kavgası
6 yaşındaki kız çocuğunu ezip, kaçtı
Trabzon Komando Birliği'nden destek
11 kilo altınla kayıplara karıştı
Çok İzlenen Videolar
2 Yaşındaki çocuk üçüncü kattan düştü
Arnavutköy'de çıkan hortum kamerada
Resmen insanlıktan çıktı
İstanbul'da metrobüs yangını
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı!