AjansHaber.com.tr Gündem 2 Yaşındaki çocuk üçüncü kattan düştü 2 yaşındaki çocuk üçüncü kattan düştü Gaziantep'te yaşanan mucize olay kameralara yansıdı. 2 yaşındaki bir çocuk evinin üçüncü katından aşağıda oturan esnafın kucağına düştü. Binanın önünde sandalyede oturan esnafın kucağına düşen çocuğun burnu bile kanamadı. 27 Ağustos 2020 14:59 Son Güncelleme: 27 Ağustos 2020 15:06 çocuk gaziantep Benzer Videolar Müge Anlı'nın programında korkunç itiraf Eyüpsultan'da çocuğa köpek saldırısı Edirne'de minibüsteki yolcuların maske kavgası 6 yaşındaki kız çocuğunu ezip, kaçtı Trabzon Komando Birliği'nden destek 11 kilo altınla kayıplara karıştı Çok İzlenen Videolar 2 Yaşındaki çocuk üçüncü kattan düştü Arnavutköy'de çıkan hortum kamerada Resmen insanlıktan çıktı İstanbul'da metrobüs yangını Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı!