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Son 24 saatte 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan Barış Pınarı'na PKK'nın sızma girişiminin engellendiğini açıkladı.

MSB, "Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!" ifadelerine yer verildi.

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