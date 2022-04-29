Siyah kadına ateş eden çiftçiden skandal açıklama: 'Su aygırı sandım'

77 yaşındaki Paul Hendrik Van Zyl, Limpopo eyaletinin Lephalale kasabasında, eşiyle birlikte nehirde balık tutan Ramokone Linah adlı kadını yaraladıktan sonra salı günü gözaltına alındı. Güney Afrika Ulusal Savcılık Otoritesi’ne göre Van Zyl, cinayete teşebbüsle suçlanıyor. Polis sözcüsü Mamphaswa Seabi, "Tutuklanan şüpheli, hayvanlara ateş ettiğini iddia etti" dedi. Görgü tanıkları da Van Zyl'in nehrin diğer kıyısından gruba ateş ettiğini ve polise "su aygırları ve maymunları" hedef aldığını söylediğini belirtti. 38 yaşındaki Linah'ın kolundan yaralandığı ifade edildi.

Eyalet sözcüsü Mashudu Malabi-Dzhangi, zanlının "olayın meydana geldiği çiftliğin sahibi olduğunu" ifade etti. Polis, gözaltı sırasında çiftlikte 4 tüfek ve bir silah ele geçirdi. Hendrik yerel para birimiyle bin rand (yaklaşık 940 TL) kefaletle serbest bırakıldı ve dava 18 Mayıs'a ertelendi. Güney Afrika’daki muhalif Ekonomik Özgürlük Savaşçıları partisi, zanlının kefaletle serbest bırakılmasını mahkeme önünde protesto etti.

Beyazların lehine ırksal ayrımcılığı savunan Apartheid rejiminin sona ermesinden 28 yıl sonra Güney Afrika'da ırkçı şiddet olayları devam ediyor. Aynı bölgede 5 yıl önce de benzer bir olay yaşanmıştı. Yine Limpopo eyaletinden bir çiftçi, kendi işçisini havalı tabancayla yaralamış ve işçiyi "maymun zannettiğini" iddia etmişti. 2019-2020’daki suç istatistiklerine göre Güney Afrika'da 7 binden fazla silahlı cinayet işlendi.