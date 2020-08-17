AjansHaber.com.tr Gündem Dicle'de Elektrik görevlilerine saldırdılar Siverek'te Dicle Elektrik görevlilerine saldırdılar Kaçak elektrik kullanmak için usulsüz şekilde kurulan 18 trafo tespit edilirken, kontrol yapmak için bölgeye giden Dicle Elektrik ekipleri bazı kişilerin saldırısına uğradı. 17 Ağustos 2020 14:52 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2020 15:02 siverek dicle elektrik görevlileri kaçak elektrik Benzer Videolar Kedi ve köpekler ölüme böyle terk edildi İnatçı kedi çileden çıkardı Yere düşen parayı önce sakladı sonra cebine attı Yunan spiker: Atacak torpidomuz dahi yok Şaka arkadaşını canından ediyordu 'Akıllı ve Güvenli Konutlar' tanıtıldı Çok İzlenen Videolar Marmara Denizi'nde yardım isteyen tekneyi kurtardı Doya Doya Moda'da Rakibini havuza attı Türk-Rus ortak devriye konvoyuna saldırı! Ermenistan Başbakanı canlı yayında rezil oldu Diyarbakır'da yürek ısıtan bir sosyal deney