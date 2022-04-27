Sincar'da PKK varlığı sonlandırılsın

Ezidi lider Hazım Tahsin Beg, Duhok'ta verdiği iftar sırasında, Sincar Anlaşması'na ilişkin konuştu.

Düzenledikleri bu iftarla "birlikte yaşam" mesajı vermek istediklerini söyleyen Ezidi lider, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Irak hükümeti arasında yapılan Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını bekliyoruz. Sincar'ın durumu çok kötü. Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşmanın uygulanacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalamıştı. Ancak Sincar Anlaşması halen uygulamaya konulmadı ve PKK ilçede varlık göstermeye devam ediyor.

Ezidiler ve IKBY'li yetkililer, PKK'nın Sincar'ın yeniden inşasının ve bölge halkının evlerine dönmesinin önünde engel teşkil ettiğini belirterek, her fırsatta örgütün Sincar'dan derhal çekilmesi çağrısında bulunuyor.