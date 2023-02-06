Sinan Ateş cinayetinin firari şüphelisi Eray Özyağcı yakalandı!

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022 tarihinde, Çankaya ilçesi Çukurambar semtinde bir binadan çıkarken motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ateş, hayatını kaybederken, Bozkurt yaralı kurtulmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şimdiye kadar 18 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturma kapsamında silah ateşleyen firari şüpheli Eray Özyağcı, Yunanistan’a kaçmak üzereyken Edirne’de yakalanarak gözaltına alındı.