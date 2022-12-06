Elazığ ve Bingöl'de "Silindir Operasyonu" kapsamında 22 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen Silindir Operasyonu çerçevesinde çalışma başlattı.

Çalışmada, suç işlemek amacıyla bir araya gelmiş, eylemsel birlikteliği, eylem çeşitliliği ve hiyerarşik yapısı olduğu belirlenen kişilerin karıştığı "yağma", "nitelikli dolandırıcılık", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama", "suçu üstlenme" ile "mala zarar verme" suçlarına ilişkin 39 olay tespit edildi.Bu tespitin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, silah, bıçak, mermi, sahte tapu senedi, bir miktar uyuşturucu madde ve para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.