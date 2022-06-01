Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminine göre önümüzdeki hafta başına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları, önümüzdeki hafta başına kadar kuzey kıyı kesimler dışında ülke genelinde etkisini sürdürecek.
Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları Ankara'da 31-34, İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34, Aydın'da 35-38, Antalya'da 29-30, Adana'da 34-35, Malatya'da 32-36, Diyarbakır'da 36-40 derece dolaylarında seyredecek.
Açıklamada vatandaşlar, mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle sıcak çarpmasına karşı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
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