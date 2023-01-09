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Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu

Şanlıurfa'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 6 bronz heykel, 2 bin 104 sikke, 4 bilezik, 19 obje ve mumdanlık ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "tarihi eser kaçakçılığı" çalışmaları kapsamında, bir kişinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

Şüphelinin tarihi eserleri satmak için aracıyla bir başka noktaya naklettiğini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda otomobili durdurdu.


Araçta yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait 5-6 santimetre uzunluğunda 6 bronz heykel, bronz ve gümüş 2 bin 104 sikke, 4 bilezik, çeşitli figürlerde 19 obje ve mumdanlık ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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