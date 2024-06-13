Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen Yeşil Dönüşüm Ödül Töreni’ne katıldı. Günümüze damgasını vuran en büyük olgunun değişim olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, Sınırda Karbon Düzenlemesi, Emisyon Ticaret Sistemi ve Yeşil Dönüşüm gibi kavramlardan bahsederek, firmalara dönüşüme ayak uydurması gerektiğini söyledi.

Bakan Mehmet Özhaseki, ihracatın yüzde 50’den fazlasının İstanbul'dan yapıldığını belirterek, “Sanayide Yeşil Dönüşüm için Bakanlık uzmanlarımızla sanayicilerimizi buluşturacağız” dedi.

SANAYİDE YEŞİL DÖNÜŞÜM BELGESİ GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlatılan ve bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık ile 438 milyon ağacı kesilmekten kurtardıklarını kaydeden Bakan Özhaseki, “Sınırda Karbon Düzenlemesi kapsamında yurt dışında mal satabilmek için 2030’a kadar üretimde sıfır emisyona ulaşmamız gerekiyor. Bizler bu anlamda sanayicilerimize eşit rekabet ve yeşil finansman imkânı sağlayacak olan Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi düzenleyeceğiz. Bir an önce, İSO’nun Bakanlık uzmanlarımızla, kendi üyelerini buluşturacağız.” diye konuştu.

“ÇEVREFEST’E BİNLERCE GENÇ GELDİ”

Küresel ısınmanın bir gerçeklik olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, “Bu bilinci artırmak adına ÇEVREFEST’i düzenledik. Binlerce gencimiz katıldı. Çevre bilincinin, farkındalığının oluşması açısından ÇEVREFEST bizim için çok önemli. Bizler, üreteceğiz ama çevreyi kirletmeyeceğiz. Emisyonlarımızı 2030 yılında, artıştan yüzde 41 oranında azaltacağımızı taahhüt ettik. Korunan alanlarımızı çoğaltıyoruz. Orman varlığını artıran dünyadaki ender ülkelerden biriyiz.” dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki, konuşmasının ardından yeşil dönüşümü destekleyen firmalara ödüllerini taktim etti.