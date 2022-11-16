Samsun'dan Pakistan'a bir kamyon gıda yardımı gönderildi!

Valilik organizasyonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen kampanyada hayırseverlerin desteğiyle 766 gıda kolisini taşıyan kamyon Pakistan'a gitmek üzere yola çıktı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, zor günlerinde Pakistanlı kardeşlerine destek olabilmek amacıyla resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin yardımlarıyla bugüne kadar 5 bin gıda ve 1250 hijyen kolisi bulunan 4 tır ve 1 kamyonun ilgili yerlere ulaştırıldığını söyledi.

Bugün de 766 gıda kolisini taşıyan kamyonun yola çıktığını belirten Dağlı, "Son yıllarda çok sayıda deprem ve sel afetiyle karşı karşıya kalan bir ülke olarak Pakistan halkının acılarını ve yaşadıklarını en derinden hissediyor, çok iyi anlıyoruz. Bir nebze de olsa dertlerine derman olmak için gayret gösteriyoruz. İnşallah afetin yaraları en kısa sürede sarılır." ifadesini kullandı.