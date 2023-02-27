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Samsun'da tarihi eser niteliğinde 16 kılıç ele geçirildi

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 16 kılıç ile objeler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Merkez Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 16 kılıç, 10 tabanca, 2 tüfek, 2 spatula, 3 ibrik, bakraç, 2 dürbün, tablo ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

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