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Saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik, yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlere geçit vermiyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."

 

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