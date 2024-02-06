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Sahte dekontla dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı!

Kocaeli'de, satın aldıkları ürünler için sosyal platform üzerinden sahte dekont göndererek; yaklaşık 90 bin lira dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri; satın aldıkları ürünler için sahte dekontları sosyal platform üzerinden göndererek dolandırıcılık yapıldığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, dolandırıcılık yapanların G.G, E.C. ve S.K. oldukları belirledi. Şüpheliler, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntem ile 90 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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