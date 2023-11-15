Bakan Koca: Gazze'den hastalarla Türkiye'ye dönmek istiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze’ye gönderilen sağlık yardımlarının koordinasyonu ve Gazze’deki kanser hastalarının Türkiye’ye getirilmesi konularını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire’ye gitti.

Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile bir araya gelen Koca sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mısır halkına teşekkür eden Koca "Bu zor günleri dayanışma ile aşacağız" dedi.

Mısır ile sağlığın tüm alanlarında yakın işbirliği konusunda mutabık kalındığını aktaran Koca Mısır'da bulunan hastalarla ilgili "Bizim çabamız Gazze'den hastalarla Türkiye'ye dönmek." ifadelerini kullandı.

Mevkidaşı ile görüşen Bakan Koca, daha sonra Abdulgaffar ile Nasır Kanser Enstitüsü Hastanesi'ne geçerek Gazze'den getirilen yaralıları ziyaret etti.

İki bakan, hastalar ve yaralılarla tek tek sohbet etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Koca'dan Gazzeli hastalara ziyaret

Yaraların sağlık durumları hakkında bilgi alan Bakan Koca, yakından ilgilendiği çocuklara oyuncak hediye etti.

Yüzünden yaralanan kadının durumuyla ilgili de bilgi alan Sağlık Bakanı Koca, kadının Türkiye'de tedavi edilmesi önerisinde bulundu. Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar da konuyu inceleyeceğini söyledi.

Hastanedeki yaralılar da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerini iletti.