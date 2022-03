Rusya-Ukrayna görüşmesi sona erdi

Dolmabahçe'de yaklaşık üç saat süren müzakere görüşmesinin ardından ilk açıklama Ukrayna heyetinden geldi. İstanbul'da Rus heyetiyle görüşmelere katılan Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söyledi.

Ukrayna heyeti, müzakerelerde Rusya’nın talep ettiği tarafsızlık statüsü karşısında güvenlik garantileri önerdiklerini söyledi. Söz konusu teklifin içinde aynı zamanda ilhak edilen Kırım’ın statüsü üzerine 15 yıllık bir danışma periyodu olduğu belirtildi.

Ukrayna heyetinden yapılan açıklamada henüz ateşkese ilişkin bir anlaşmaya varılmadığı belirtildi. Ukrayna heyeti, Kırım meselesinin görüşmelerin ayrı bir parçası olacağını söyledi.

Rus heyeti: Görüşmeler yapıcı geçti

Rus müzakereci Vladimir Medinski ise ilk turda müzakerelerin "yapıcı" olduğunu söyledi. Medinsky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında bir görüşmenin, iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından başlatılan bir barış anlaşmasıyla birlikte yürütülecekse mümkün olduğunu söyledi.

Medinsky, "Ukrayna’nın tekliflerini aldık, bunları Putin'e ileteceğiz" dedi.

Çavuşoğlu: En anlamlı ilerleme bugün kaydedildi

İki ülke heyetlerinin açıklamalarından sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz. En öncelikli konu bir an önce ateşkesin sağlanmasıdır. Bu savaş artık durmalıdır. Bugün toplantıda bu konuda bir mesafe katedildiğini görüyoruz. Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamı ilerleme bugün kaydedildi. Daha zorlu seviyelerin üst seviyelerde ele alınacağını görüyoruz."

Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü

İstanbul’daki görüşmelerde daha önce Ukrayna’daki görüşmelerde zehirlendiği ve Türkiye’de iyileştiği iddia edilen Rus milyarder Roman Abramovich’in de katıldığı görüldü. Kremlin, Abramovich’in görüşme heyetinde resmi bir rolü olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yapılan görüşmeden önce Rus ve Ukrayna heyetlerine konuştu.

Erdoğan, Dolmabahçe'de düzenlenen Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısının açılışında, Rusya ve Ukrayna heyetlerine, "Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz, çatışmanın uzaması kimsenin yararına değildir. Bir an önce barışın sağlanması herkesin faydasına olacaktır" diye seslendi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Söz sahibi olduğumuz tüm platformlarda her iki tarafın da hakkını koruyan, gözeten adilane bir yaklaşım sergiledik. Bölgesinde pek çok acıya şahitlik etmiş bir ülke olarak Karadeniz'in kuzeyinde benzer bir tablo ortaya çıkmaması için çalıştık, çabaladık. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması kimsenin yararına değildir. Trajediyi durdurmak tarafların elindedir. Bir an önce barışın sağlanması herkesin faydasına olacaktır. Görüşmelerden artık somut sonuçlar alınması gereken döneme girildiğini düşünüyoruz. Dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeleri haberleri bekliyor. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya hazırız.

Bu konuşmamdan sonra Taşkent'e hareket ediyoruz. Ancak Dışişleri Bakanımı ihtiyaç duymanız halinde desteği vermesi adına İstanbul'da bırakıyorum. Barışın yeniden tesisi için insiyatif almaktan kaçınmayacağınızı biliyorum. Görüşmelerde arabuluculuk rolümüz bulunmuyor. Sizlerin müzakerelerde sağlayacağınız ilerleme bir sonraki aşama olan liderler düzeyinde teması da mümkün hale getirecektir. Böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya da hazırız. "