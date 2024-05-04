Edanur'un ölümüyle ilgili 4 İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı!

İstanbul'da 5 yaşındaki Edanur Gezer'in yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşerek boğulmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis olmak üzere toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Gözaltı kararı verilen 4 kişiden İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç A.Ş.'de görevli mühendis Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C.'nin yakalandığı belirtilirken diğer şüpheli ise aranıyor.