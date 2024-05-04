İçişleri Bakanlığı'nda koruma aracı sayısı azaltıldı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın öncülük ettiği kamuda tasarruf tedbirlerine her gün bir yenisi ekleniyor.

İçişleri Bakanlığı da kamudaki tasarruf tedbirleri doğrultusunda koruma aracı ve polis sayısının azaltıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla, Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır." ifadelerine yer verildi.