RTÜK'ten yasa ihlali yapan yayıncılara yaptırım kararı!

Haftalık olağan toplantısını yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu izleme raporlarını masaya yatırdı.

Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası

"Kadraj" adlı programda “Van Başkale’de Tartışmalı Görüntü” başlığıyla ekrana getirilen habere ilişkin yayın konukları Emekli Tuğgeneral Dr. Haldun Solmaztürk ve Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'ın Jandarma teşkilatı hakkında mesnetsiz söylemleri yaptırım getirdi. Söz konusu yayın ile 6112 Sayılı Kanun'da yer alan “Yayın hizmetleri,….. kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal eden Halk TV’ye üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un konuk olarak katıldığı “Mesele” isimli programda da eleştiri sınırlarının ötesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kişilik haklarına saldırılınca yayıncı kuruluş yaptırımdan kurtulamadı.

KRT’ye üst sınırdan idari para cezası

KRT'de ise, yine İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaret edilen “Olağan İşler" programı müeyyideye sebep oldu. Bahadır Özgür, Mustafa Hoş, Hakkı Özdal ve Ayşen Şahin'in konuşmacı olarak katıldığı programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında iftira niteliğinde ifadelere yer verilmesini yayın ilkelerinin ihlali olarak değerlendiren Üst Kurul, KRT’ye üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Yayın yasağına uymayan TGRT ceza aldı.



TGRT HABER'de yayınlanan "Gündem" adlı haber bülteni RTÜK'ün gündemindeydi. Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen yayın yasağına uymayan yayın için TGRT'ye idari yaptırım uygulandı.

Merdan Yanardağ'ın moderatörlüğünü yaptığı Tele 1'in “18 Dakika” programını da görüşen Üst Kurul, yayında gerçek dışı bir şekilde hükümetin insanların yaşam haklarını engellediği iddialarını yayın ilkelerinin ihlali olarak tespit etti.

Radyo Sputnik'e idari para cezası

RTÜK toplantısından bir müeyyide de Radyo Sputnik'e çıktı. "Ali Çağatay'la Seyir Hali" isimli programda sunucu Ali Çağatay'ın bir alkollü içki türü ve markasını belirterek alkol kullanımını özendirici nitelikte yaptığı yayın için ilgili yayıncı kuruluşa RTÜK tarafından idari para cezası verildi.