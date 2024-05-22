Rize'de trafikte silahlı 'yol verme' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçenin Şairler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, minibüs sürücüsü H.G. ile hafif ticari araç sürücüsü Ömer Sofu arasında trafikte yol verme meseli yüzünde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki sürücü de belinden çıkardığı tabancayla birbirine ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Ömer Sofu aracı içerisinde ağır yaralanırken, H.G. ise omuzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Ömer Sofu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla hastaneye sevk edilen H.G. ise polis gözetiminde tedaviye alındı.

Ömer Sofu’nun cenazesi savcılık incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.