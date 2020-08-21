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Rize'de apartman yöneticisi binayı karantinaya aldı

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman yöneticisi, apartmanını karantinaya aldı.

Rize korona karantina
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