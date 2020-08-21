AjansHaber.com.tr Gündem Apartman yöneticisi binayı karantinaya aldı Rize'de apartman yöneticisi binayı karantinaya aldı Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman yöneticisi, apartmanını karantinaya aldı. 21 Ağustos 2020 11:08 Son Güncelleme: 21 Ağustos 2020 11:11 Rize korona karantina Benzer Videolar Bir araç çukura düştü Sonuna kadar polisimizin yanındayım Muğla'da kadına şiddet! CHP'li ismin Cuma hazımsızlığı HDP'li isme İYİ Parti'den tepki Operasyon korkusu kameraya yansıdı Çok İzlenen Videolar Sonuna kadar polisimizin yanındayım Canlı yayında yüzüne okundu Fransız ve İngiliz uçağına uyarı CHP'li ismin Cuma hazımsızlığı "Hem yenilmiş, hem kaybolmuş durumdayız"