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Perinçek: Peker MOSSAD'ın avucunda

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Sedat Peker hakkında, "Suç örgütü liderine 'yaptırılan' açıklamalar var. MOSSAD'ın avucundadır, kontrolündedir. Suç örgütü liderinin tek başına yapabileceği işler yapmıyor" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HaberTürk'te Kübra Par'ın sunduğu 'Açık ve Net' programına konuk oldu.

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker’in Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına ilişkin konuşan Doğu Perinçek, Peker’e açıklamaların birileri tarafından yaptırıldığını söyledi.

‘SEDAT PEKER MOSSAD’IN AVUCUNDA’

Sedat Peker’in Balkanlar’dan Dubai’ye uzanan kaçış rotasının tesadüf olmadığını belirten Perinçek, “Bakın şu anda nerede o suç örgütü lideri? Dubai’de… Yarın Aydınlık’ta bütün ayrıntısıyla okuyabilir kamuoyu. MOSSAD’ın avucunda. Peki Dubai’ye nasıl gitmiş? Balkanlar, ondan sonra Fas, Fas’tan Dubai… Bir suç örgütü liderinin becerebileceği iş değil bunlar. Yaptığı açıklamaların hepsine bakıyoruz, orada hedef hakikaten Türkiye” şeklinde konuştu.

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