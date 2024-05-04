Pençe-Kilit bölgesinde 6 terörist yok edildi!
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.
Paylaşımda, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!" ifadelerine yer verildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar tarafından “Portatif ve Kaideye Monteli Stinger Atışları”, MSB Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı Atış Alanı’nda (Karapınar/Konya) başarıyla icra edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/0VIcWtqgwW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 4, 2024
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