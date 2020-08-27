AjansHaber.com.tr Gündem Otogarın çevresinde çöp yığınları Otogarın çevresinde çöp yığınları Otogarın çevresinde çöp yığınlarıyla doldu 27 Ağustos 2020 11:55 Son Güncelleme: 27 Ağustos 2020 11:59 Otogar çöp Benzer Videolar Müge Anlı'nın programında korkunç itiraf Eyüpsultan'da çocuğa köpek saldırısı Edirne'de minibüsteki yolcuların maske kavgası 6 yaşındaki kız çocuğunu ezip, kaçtı Trabzon Komando Birliği'nden destek 11 kilo altınla kayıplara karıştı Çok İzlenen Videolar 2 Yaşındaki çocuk üçüncü kattan düştü Arnavutköy'de çıkan hortum kamerada Resmen insanlıktan çıktı İstanbul'da metrobüs yangını Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı!