Ormanlık alanda bulduğu felçli köpeğe tesisat borularıyla yürüteç yaptı

İnegöl’e bağlı kırsal Şipali Mahallesi’nde ikamet eden Muharrem Başkurt (20), gezi amaçlı ormanlık bölgeye doğru otomobili ile seyir halindeyken, yol kenarında bulduğu felçli köpeği sahiplendi.

Köpeğin durumundan etkilenen Başkurt, internet üzerinden yaptığı araştırma ile Pamuk’un yürümesi için araştırma yaptı.

Çevresindekilerin de desteği ile araştırmalarından sonuç alan Muharrem Başkurt, su tesisatında kullanılan borularla felçli köpeğin yürümesi için yürüteç yaptırdı.

Başkurt, sürünerek hareket etmek zorunda kalan Pamuk'un yürüteçle yürümeye başlayınca şaşırdığını söyleyerek, "Görünce öyle ben de çok mutlu oldum. Öncesi, sonrası… Hayvan hiç yürüyemezdi, şimdi bir anda yürüdüğünü görünce acayip oldum. Çok güzel bir duyguydu benim için” dedi.

Kış aylarında sokak hayvanlarının beslenmesi gerektiğini belirten Başkurt, uzun süreli açlığın hayvanların ölümüne neden olduğunu ifade ederek, "Dışarıda kalan hayvanların yemini, suyunu verelim. Kışın aşırı açlıktan sıkıntı oluyor, ölüme bile neden olabiliyor." diye konuştu.