Ölmeden üç gün önce taksitle beyaz eşyasını almıştı!

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada 23 yaşında hayatını kaybeden Ramazan Özer'in düğün hazırlıkları yaptığı, gelecek yıl evleneceği öğrenildi.

Çeşitli işlerde çalışmasının ardından 2019'da TTK'ye işçi alımı için başvuru yapan ve 3 yıldır kurumda çalışan Özer, -300 ila -350 kotunda 14 Ekim'de meydana gelen patlamada yaşamını yitirdi.

Bu yıl Kurban Bayramı'nın son günü Esra Baş ile nişanlanan ve gelecek yıl Kurban Bayramı'nın son günü için evlilik planı yapan Özer'in düğün hazırlıklarına başladığı öğrenildi.

Baba Osman Özer oğlunun üç yıl önce işe girdiğini ve kendi ayakları üzerinde durdmaya başladığını belirterek "Oğlumun hayalleri büyüktü. Nişanlıydı. Kurban Bayramı'nın son günü nişanı vardı. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nın son günü düğünümüz olacaktı. Düğün yerini ayarlamıştık. Her şey boşmuş, yapacak hiçbir şey kalmadı. Sözün bittiği yer." dedi.

Patlamanın olduğunu damadının haber verdiğini ve olay yerine gittiğini aktaran Özer, "Bir umutla buradan kalktık gittik. Polisler acı haberi verdi. Ben sabah 04.00'te haber aldım" diye konuştu.

Ağabey Nurettin Özer (38) de kardeşini zor şartlarda büyüttüklerini belirterek "İyi bir kardeşti, her şeyden evvel iyi bir evlattı. Köydeki herkesin evladı, arkadaşıydı. Bizimle beraber bu acıyı herkesin yaşadığına yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kardeşiyle gerçekleştirmek istediği hayalinin yarım kaldığını kaydeden Nurettin Özer "O madene girdiği zaman erken emekli olacak. 'Beraber aynı zamanda emekli olur, otururuz, birlikte bahçe yaparız, meyve yetiştiririz.' diye bir hayalimiz vardı. Hayalleri çok büyüktü. Pazartesi günü mobilyasını almıştı. Kurban bayramının son günü düğün yapacaktı. Her şeyi hazırdı. Olmadı." dedi.